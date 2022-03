Motociclista dá tapa no bumbum de mulher que caminhava na rua

Uma motociclista deu um tapa na região das nádegas de uma mulher que caminhava sozinha na Rua Esmeralda, do bairro Ellery, em Fortaleza, Ceará. Apesar de a moto do condutor estar com a placa tampada, a polícia informou que ele já foi identificado e detido.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança que mostra o momento em o homem passa pela jovem, que estava sozinha, e dá um tapa nela.

O homem, que tem 53 anos, foi conduzido para a delegacia e prestou depoimento. A corporação afirma que as investigações ainda tramitam, mas o suspeito será indiciado pelo crime de importunação sexual.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)