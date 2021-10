Vídeo mostra homem se masturbando ao ver faxineira fazendo limpeza: 'Estou traumatizada'

Câmeras de segurança flagraram um homem, não identificado, se masturbando e fazendo gestos obscenos para uma faxineira, de 46 anos, em frente ao seu local de trabalho. O caso aconteceu no bairro Palmares, na região Nordeste de Belo Horizonte. As informações são do BHAZ.

Segundo a mulher, ela estava preparando alguns produtos para varrer a garagem quando percebeu a presença do homem do lado de fora do portão. "Esse sujeito passou na rua, aí depois ele voltou. Ele ficou parado na entrada do portão do prédio. Na hora eu nem percebi nada, porque sempre chega gente para fazer entregas. Achei que ele iria interfonar para alguém, ainda mais que estava com um envelope nas mãos”, comentou.

No momento, ela estava enchendo um balde de água quando avistou o ato. "Quando percebi, ele estava se masturbando olhando para mim e lambendo os lábios. Eu estava sozinha lá embaixo, no hall. Fiquei com medo que ele pudesse entrar, mesmo com o portão fechado. Comecei a gritar. Chamei ele de safado, tarado, pedi que alguém viesse ajudar", lembrou ela. Confira o momento:

A vítima chamou o síndico e o seu encarregado, ambos compareceram e acionaram a polícia. Traumatizada, ela revelou que agora vive com medo, principalmente por voltar sozinha para casa. "Estou traumatizada. A gente vê essas coisas pela televisão, mas não imaginamos que pode acontecer com a gente. O quartinho de limpeza fica logo na entrada, meu medo era ele entrar e me estuprar", desabafou.

O crime de importunação sexual é caracterizado pela realização de atos libidinoso na presença de alguém sem sua anuência, a prática pode garantir de um a cinco anos de prisão para o suspeito. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que instaurou procedimentos para apurar os fatos.