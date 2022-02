Homens são presos por chamar sargento da PM de 'gostosa'

Dois homens foram presos por assediar uma sargento da Polícia Militar, na manhã de ontem, em Minas Gerais. A militar estava trabalhando no momento da importunação. As informações são do Metrópoles.

Os homens, de 28 e 44 anos, chamaram a militar de "Gostosa" e completaram com "essa aí é boa" . A dupla resolveu importuná-la sexualmente após perceber que a mulher estava sozinha, do lado de fora da viatura.

A agente de segurança evitou a abordagem no primeiro momento, mas os homens retornaram ao local e continuaram o assédio. A mulher acionou uma viatura da PM e outros policiais encontraram a dupla no interior do Mercado Municipal da cidade.

Os agentes encontraram uma testemunha, que presenciou importunação e pediu"respeito" aos dois homens, que não se importaram. Os dois receberam voz de prisão pelo crime de importunação sexual.