Mulher frentista espanca assediador que tocou na sua coxa em posto de gasolina; vídeo

Uma mulher que trabalha como frentista em um posto de gasolina em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reagiu a um assédio praticado por um cliente do estabelecimento e o espancou, na noite do último domingo (15). As câmeras de segurança do local mostram o momento em que a frentista estava sentada, tomando café, quando um homem entra na loja e toca o seu corpo.

Identificada como Miriam, a funcionária espancou o homem após ele tocar a sua coxa, dentro da loja de conveniência que fica anexa ao lado do posto de gasolina.

Nas imagens é possível ver a vítima se levantando e desferindo vários socos no assediador, que chega a cair no chão. Após as agressões, o homem se levanta e foge do local.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)