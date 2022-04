Padre de Santa Luzia é indiciado por importunar sexualmente 11 mulheres

Na quinta-feira (28), o padre José Carlos Pereira, que atuava em Santa Luzia, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por assediar sexualmente 11 mulheres. Se a denúncia for aceita pelo Ministério Público da cidade, o pároco pode ser condenado a pelo menos seis anos de prisão em regime fechado.

Em outubro de 2021, o padre foi denunciado por mulheres que trabalhavam em uma das instituições de ensino, que são de propriedade do religioso. Em depoimento à polícia, as vítimas disseram que José Carlos as beijava à força.

Atualmente, o padre José Carlos está afastado de suas funções religiosas. Em nota, a Cúria Metropolitana de Belo Horizonte (BH) afirmou que o pároco continuará longe de exercer o sacerdote até que “seja concluído o processo das denúncias”.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)