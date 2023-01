Suspeitos de homicídio são presos menos de 24h após o crime em Breves

​Dois homens foram presos após um crime de homicídio consumado, no bairro Jardim Tropical, no município de Breves, ilha do Marajó, na última quinta-feira (12). A Polícia Civil localizou a dupla menos de 24h após o crime. Depois tomar conhecimento de um caso de homicídio que ocorreu na madrugada daquele mesmo dia, a equipe policial realizou a análise das imagens de um circuito interno próximo ao local do assassinato, assim como busca de elementos indicativos da autoria, além da oitiva das testemunhas.

Os agentes identificaram e autuaram, em flagrante, o suspeito que seria o autor dos disparos que mataram a vítima identificada como Jonias Balieiro Costa, mais conhecido como “Junica”.​ A polícia não forneceu detalhes sobre qual teria sido a motivação para o homicídio.​

O homem foi localizado junto com a motocicleta utilizada no crime, assim como a munição já deflagrada e o colete balístico. Um segundo envolvido, responsável por conduzir a moto, também foi preso em flagrante estando em posse da arma de fogo utilizada, enterrada em sua residência, e um colete balístico. Todo o material foi apreendido.

Os suspeitos foram encaminhados à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos e, posteriormente, encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde se encontram à disposição da Justiça.