Homem é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos no Marajó

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na última terça-feira, 3, por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e ao Adolescente (DEACA), suspeito de praticar estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no município de Breves, na Ilha de Marajó. As informações são de Debate Carajás.

O mandado expedido pela justiça se refere ao crime de estupro de vulnerável ocorrido, em duas ocasiões no ano de 2022, contra uma criança de nove anos. O suspeito já havia sido investigado pelo mesmo crime com outra vítima, há cerca de cinco anos atrás. O trabalho investigativo contou com a participação de equipes do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), de Breves.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi encaminhado à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos cabíveis e se encontra à disposição da Justiça (PCPA).