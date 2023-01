'Junica' é assassinado em Breves, no Marajó; polícia investiga o caso

Jonias Balieiro Costa, conhecido como ‘Junica’, foi morto na madrugada desta quinta-feira (12) em Breves, no Arquipélago do Marajó. O crime ocorreu na travessa Santa Cruz. As autoridades não informaram a causa da morte ou se alguém foi preso. Com informações do Notícia Marajó.

VEJA MAIS



A Polícia Militar (PM) foi acionada ao caso e fez o isolamento da cena do crime até a chegada da Polícia Civil do Pará (PCPA).

De acordo com o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), tenente-coronel Barros, o crime ocorreu numa ponte de concreto que faz a ligação com o bairro Jardim Tropical.

Junica supostamente teria ligação com o tráfico de drogas, mas a polícia não confirmou essa informação.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes para a PM e a PCPA.