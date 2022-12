‘Surucuá ‘morre em confronto com policiais militares no Marajó

Um homem identificado como Edinaldo Gama Gomes, conhecido como "Surucuá", foi morto por policiais militares de Breves, na ilha do Marajó. O confronto ocorreu na segunda-feira (12), à noite, no bairro Riacho Doce.

Com o suspeito, os militares encontraram maconha e uma arma de fogo. As informações são do portal Notícia Marajó.

Segundo a Polícia Militar, os militares das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) faziam patrulhamento no local conhecido como “Campo do Camarão”. Eles receberam informações de que “Surucuá” e outros suspeitos estariam num matagal e com uma grande quantidade de drogas.

Os policiais, então, se deslocaram para a mata e fizeram o cerco. A guarnição informou que foi recebida a tiro e revidou. Os militares afirmaram ainda que tentaram socorrer "Surucuá'', mas que ele morreu no local. Os policiais apreenderam um revólver calibre 38, com munição deflagrada, e 121 gramas de maconha.