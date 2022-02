Foragido do sistema penitenciário do Pará morre ao trocar tiros com a Polícia Militar

Uma operação conjunta do Comando de Policiamento Regional XII culminou na morte de um foragido do sistema penitenciário do Pará. E, também, na apreensão de arma de fogo, colete balístico, rádios transmissores e vários outros objetos no município de Breves, região do Marajó Ocidental. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (25), pela Polícia Militar.

Equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) e das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) foram informadas que um suspeito de ter participado da morte de um agente penitenciário, em 2019, estaria armado na companhia de comparsas, escondido em uma casa na avenida Interventor Malcher.

No momento em que perceberam que os agentes de segurança pública tentavam cercar o local, ainda segundo a PM, os suspeitos atiraram contra os policiais. Mas um deles acabou sendo atingido e socorrido até o hospital mais próximo. No entanto, não resistiu aos ferimentos. Os outros comparsas fugiram.

Com o suspeito, que estava na condição de foragido do sistema penitenciário, foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições, sendo duas deflagradas, uma capa de colete balístico preto, um blindado balístico, dois rádios transmissores, seis aparelhos celulares e um simulacro de fuzil 556mm.