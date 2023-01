Idoso de 89 anos tem casa invadida e é morto enforcado em Castanhal

O idoso Getúlio Garcia, de 89 anos, foi assassinado enforcado na madrugada desta quinta-feira (12) dentro da casa que ele morava, localizada na Rua 21 de Abril, no bairro Salgadinho, em Castanhal, nordeste do Pará. A suspeita é de que criminosos tenham invadido o imóvel pelo telhado, por volta de 2h30, e matado a vítima. As autoridades acreditam que a arma do crime tenha sido um pano utilizado asfixiar Getúlio.

VEJA MAIS

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência após ter sido informada sobre o caso através do Núcleo Integrado de Operações (Niop). Agente do 5º Batalhão se dirigiram até o endereço e constataram a morte do idoso.

Durante uma investigação preliminar no imóvel para saber o que teria acontecido, os policiais perceberam que as telhas de um dos cômodos teriam sido removidas, o que indica que esse teria sido local por onde os criminosos entraram.

Além disso, vários objetos presentes na casa estavam revirados. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também esteve no local para entender o caso e saber se a morte é tratada como latrocínio – roubo seguido de morte.

Os moradores da região contaram à polícia que essa não teria sido a primeira vez que a casa do idoso tinha sido alvo de invasão. A PM não soube informar quando teria ocorrido essa primeira ocorrência.

O neto da vítima esteve na cena do crime acompanhando o trabalho policial. O corpo de Getúlio foi removido pela Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos.

A redação integra de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PCPA e aguarda retorno.