Idoso morre ao ser atingido por caminhão em Bragança; motorista fugiu sem prestar socorro

O idoso José Carneiro do Nascimento, de 74 anos, morreu após colidir a motocicleta que pilotava com caminhão na manhã desta terça-feira (6). O acidente aconteceu na travessa Eneas Pinheiro com a rua Professor Paixão, no bairro Perpétuo Socorro, em Bragança, nordeste do Pará. O condutor do caminhão fugiu sem prestar socorro à vítima. Com informações do Josebias Moura Notícias.

VEJA MAIS

De acordo com o relatório da Polícia Militar, uma guarnição do 33º Batalhão PM foi acionada para atender a ocorrência, por volta de 11h45. Os policiais se dirigiram ao local, mas já encontraram José morto. O veículo utilizado pelo idoso era uma motoneta modelo Traxx, de cor preta e sem placa.

O caminhão envolvido no acidente, de placa NSU 9858, foi abandonado no meio da via pública e ninguém apareceu para resgatá-lo. Na checagem aos dados do veículo chegou-se ao nome do motorista, trata-se de Marcus Ferreira Rodrigues, que permanece foragido. Até o momento não há informações sobre o seu paradeiro. Também não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

A redação integrada de O Liberal solicitou atualizações do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.