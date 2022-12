Fiéis mortos no Pará: PRF encontra drogas dentro de carro e confirma embriaguez de motorista

A Polícia Rodoviá​​ria Federal (PRF) divulgou nota em que detalha o atropelamento ocorrido com fiéis que participavam da “Caminhada da Fé com Maria”, na madrugada deste domingo (4), na BR-163 entre os municípios de Mojuí dos Campos e Santarém, no oeste do Pará. Duas pessoas morreram e foram identificadas como Maria Ângela Gomes Moraes e Marcílio Neto de Moraes, mãe e filho. Outras 13 pessoas ficaram feridas. O comunicado afirma que os três ocupantes do carro causador do acidente foram submetidos ao teste do bafômetro. O equipamento atestou positivo para embriaguez. Além disso, “a equipe da PRF também encontrou uma pequena quantidade de maconha no interior do veículo”, afirma a instituição.

A PRF relatou que, juntamente com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e órgãos municipais, fazia a escolta dos fiéis quando o acidente ocorreu. “Nas imediações do 8º Batalhão de Engenharia de Construção na BR-163, um veículo modelo Fiat Strada, com os faróis apagados, avançou contra os policiais da PRF que realizam o controle de fluxo no local, resultando no atropelamento de 16 romeiros, sendo confirmado, até o momento, dois mortos”, informou a PRF.

Ainda de acordo com informações divulgadas pela instituição, “após o episódio, o condutor empreendeu fuga, sendo acompanhado imediatamente por uma viatura da PRF e da PM que os alcançou, realizando a sua prisão e de mais dois passageiros do veículo.”

“O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, sendo constatado o resultado de 0,46 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, configurando o crime de trânsito. Os outros dois passageiros do veículo também foram submetidos ao teste, sendo constatado a embriaguez em ambos, com resultados de 0,46 mg/l e 1,02 mg/l”, informou a PRF.