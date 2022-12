Carro avança sobre 'Caminhada de Fé com Maria', mata duas pessoas e deixa várias feridas no Pará

Um grave acidente de trânsito na BR-163 resultou na morte de devotos que participavam da 28ª Caminhada de Fé com Maria, na madrugada deste domingo (4), na região oeste do Pará. Segundo informações preliminares, os fiéis saíram do município de Mojuí dos Campos com destino a Santarém, quando um veículo avançou a procissão, por volta das 1h30, atropelando várias pessoas. Duas delas morreram e outras ficaram feridas, o condutor do automóvel e outros dois homens que estavam no carro foram presos no local.

A Caminhada de Fé com Maria é uma tradição que faz parte da celebração de Nossa Senhora da Conceição, onde muitos devotos vão mostrar sua fé pela padroeira da cidade. O percurso é de 37 quilômetros, saindo do campo Nogueirão, em Mojuí dos Campos, até a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Santarém.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações às polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal e aguarda um retorno.