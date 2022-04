Corpo de homem que desapareceu no Rio Curuá-Una em Mojuí dos Campos é encontrado

O Corpo de Bombeiros de Santarém localizou o corpo de Edinaldo Carvalho, de 37 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (20), quando caiu no Rio Curuá-Una, na Comunidade Novo Progresso, em Mojuí dos Campos, no oeste do estado.

De acordo com informações repassadas aos Bombeiros, Edinaldo estava bebendo em um bar localizado às margens do rio. Testemunhas contaram ainda que o homem chegou a falar sozinho antes de desaparecer. "Ele estava bebendo na ponte da comunidade, uma ponte alta, e algumas testemunhas disseram que ele falava 'não pai, eu não quero ir'. Ele estava muito bêbado e, de repente, caiu para trás, de costas na água, e sumiu para o fundo”, contou o cabo do 4°GBM, Júlio César Galúcio.

Ainda segundo do Corpo de Bombeiros, o local é muito perigoso, já que a correnteza é forte. A área também tem como característica apresentar muita pedra e tronco no fundo do rio naquela área. As buscas pelo corpo da vítima iniciaram ainda na quarta-feira (20). Os mergulhadores do 4° Grupamento de Bombeiros Militares de Santarém (4°GBM) realizaram buscas na área onde Edinaldo havia caído, mas o corpo só foi localizado na manhã na quinta-feira (21), cerca de 48 horas depois do incidente. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção e perícia.

Há menos de um ano, o pai de Edinaldo foi encontrado morto em uma localização que fica no trajeto entre a Vista Alegre do Moju e uma outra comunidade na região. Ele ficou pelo menos cinco dias desaparecido. A suspeita é que ele sido vítima de afogamento.