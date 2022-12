Motorista que matou fiéis durante procissão católica na BR-163 tem prisão preventiva decretada

Sirlei Dantas Lira, de 37 anos, teve prisão preventiva (tempo indeterminado) decretada neste domingo (4), após atropelar e matar mãe e filho que participavam da “Caminhada de Fé com Maria”, na BR-163, entre os municípios de Mojuí dos Campos e Santarém, no oeste do Pará. As vítimas foram identificadas como Maria Ângela Gomes Moraes e Marcílio Neto de Moraes. O motorista teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, no início da tarde deste domingo. Ele foi autuado pelo crime de homicídio qualificado e já se encontra na Penitenciária de Santarém.​​

De acordo com o delegado do caso, Eduardo Simão, o depoimento de policiais que atenderam a ocorrência e testemunhas foi fundamental para chegar à conclusão de que Sirlei era quem dirigia o automóvel que avançou sobre os fiéis. Os outros dois ocupantes do veículo foram liberados. Com informações do portal SOS Santarém.

Em entrevista ao canal local, Sirlei chegou a contar a versão de que teria sido ameaçado por um outro ocupante do veículo. Por isso, segundo ele, havia deixado a direção do carro e repassado a esse homem. Ainda de acordo com informações do SOS Santarém, depois dos depoimentos, o motorista desmentiu a própria versão e confessou que era o condutor do veículo. Sirlei também admitiu que estava embriagado.

Até a publicação desta matéria, duas mortes foram confirmadas pelo Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo, que se manifestou oficialmente por meio de nota. O hospital informou que “atendeu 14 romeiros que estavam na Caminhada de Fé com Maria, vítimas do acidente de trânsito ocorrido nesta madrugada, na BR-163.”

“A equipe do HMS atendeu os 14 pacientes de imediato com os protocolos de atendimento para pacientes com trauma. Desse total, cinco pessoas chegaram com o quadro bastante grave, uma mulher com politraumatismo não resistiu. Neste momento, 4 pessoas estão internadas. Das internadas, três estão no setor de estabilização e uma está na Clínica Cirúrgica. Os médicos plantonistas liberaram para casa nove pessoas após passarem por exames de imagem e avaliação e observação médica”, detalhou o hospital.

“Informamos ainda que o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o primeiro atendimento e constatou um óbito ainda no local do acidente. Neste caso, confirmamos dois óbitos até o momento - 1 no Hospital e 1 no local do ocorrido”, assegurou.