Marabá: mototaxista morre em acidente violento na Rodovia Transamazônica

Um mototaxista perdeu a vida em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (4) na Rodovia BR-230, a Transamazônica, em Marabá, no sudeste do Estado. A colisão foi ocorreu por volta das 4h30, no perímetro próximo a um motel, no núcleo Nova Marabá. Chovia forte no momento do acidente.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a vítima Jair Romero Lopes, de 31 anos, estava trabalhando no momento do acidente. O mototaxista fazia uma corrida quando teria sido atingido por trás por um veículo e, em seguida, atropelado por outro. Um terceiro veículo também teria sido atingido. Tanto o motorista quanto os passageiros que, de acordo com a Polícia, estavam no veículo que atingiu o Jair figuram sem prestar socorro à vítima.

Em vídeos que circulam as redes sociais, é possível ter uma dimensão do acidente. As imagens mostram os veículos envolvidos danificados e bastante amassados. O mototaxista chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal de Marabá, mas morreu em seguida. Já o passageiro que estava com Jair na motocicleta sofreu apenas escoriações leves.

OUTRA BAIXA

Essa é a segunda perda de mototaxistas registrada pela categoria só neste domingo. O corpo do mototaxista Domingos foi encontrado nesta manhã, no bairro São Félix 2, em Marabá, sudeste do Estado. Ele estava desaparecido desde o último dia 1º, quando saiu de casa para trabalhar e não voltou a fazer contato. A vítima foi encontrada enterrada em uma cova rasa, próximo à Rua do Espírito Santo. A causa da morte e as motivações para o crime ainda são um mistério.