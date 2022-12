Quadrilha é presa por estelionato e fraude contra idosos em agências bancárias de Breves, no Marajó

Quatro pessoas, de nomes não revelados, foram presas na quarta-feira (21) pela Polícia Civil do Pará (PCPA), durante a segunda fase da operação “Stellios” no município de Breves, no Marajó. As investigações da PCPA apontaram que os suspeitos cometiam estelionatos e furtos mediante a fraude contra idosos em agências bancárias da cidade.

Veja mais

As equipes policiais cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor dos investigados. A operação contou ainda com o auxílio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e das Delegacias Especializada no Atendimento à Mulher e à Criança e ao Adolescente de Breves (Deam/Deaca).De acordo com a PCPA, dois suspeitos haviam sido autuados em flagrante no último domingo (18) e em 25 de novembro. As autoridades não informaram se o motivo da primeira prisão deles tem relação com a segunda fase da operação Stellios.A quadrilha detida foi encaminhada à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos cabíveis. Eles permanecem à disposição da Justiça.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PCPA para saber se operação continua ou se mais pessoas possam estar envolvidas no crime. A reportagem aguarda retorno.