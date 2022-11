Homem é morto a tiros dentro de casa próximo ao presídio de Breves, no Marajó

A Superintendência Regional de Polícia Civil do Marajó Ocidental (Sudepol) investiga o assassinato de um homem, morto dentro de casa na última terça-feira, 15, no município de Breves, município do Arquipélago do Marajó. Identificada como Adriano Câmera da Silva, a vítima foi alvejada por pelo menos 11 disparos de arma de fogo.

O superintendente da Sudepol, delgado Paulo Junqueira, chegou a informar a um portal do interior que o corpo de Adriano foi encontrado dentro de uma casa, localizada atrás do presídio do município, no bairro Nova Breves. O corpo foi encaminhado ao hospital municipal para realização do exame de necropsia.

No local do crime, os agentes da polícia coletaram depoimentos preliminares e evidências, como pedaços dos projéteis disparados. Uma das hipóteses levantadas pela polícia é a de acerto de contas.

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PC) disse que o caso está sendo tratado como homicídio e que um inquérito foi instaurado, por meio da Delegacia do município de Breves, para apurar o crime. "Perícias foram solicitadas no local e apurações estão sendo conduzidas para identificar a motivação e os responsáveis pelo crime", acrescenta.

Terceira morte dentro de casa em menos de 24 horas

A morte de Adriano Câmera da Silva é a terceira morte de pessoa dentro de casa em menos de 24h no Pará. Um primeiro caso semelhante aconteceu em Parauapebas. A vítima, Felipe Marciano Pereira da Cruz, de 37 anos, foi morta a facadas dentro de uma casa na tarde de terça-feira (15) no bairro de Jardim. O homem foi encontrado caído com várias perfurações de arma branca.

Outro caso aconteceu em Santarém. A vítima, identificada pelo nome Wilderlando Coelho Duarte, vulgo ‘Indião’, de 36 anos, foi morta a golpes de terçado na porta da própria casa por, pelo menos, quatro suspeitos, na madrugada desta quarta-feira, 16.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução de algum dos casos podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.