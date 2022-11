Moradores do bairro Maracangalha encontram corpo em decomposição às margens do canal Água Cristal

Moradores do bairro Maracangalha encontraram um corpo do sexo masculino, não identificado, em estado de decomposição e com uma perfuração na cabeça na tarde desta terça-feira (15) a cerca de 100 metros de distância do final da travessa Fluminense, às margens do canal Água Cristal, em Belém. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados. A Polícia Civil (PC), que esteve no local investigando o caso por meio da Divisão de Homicídios (DH), disse que o homem teria entre 25 e 30 anos, tinha uma tatuagem no antebraço esquerdo escrito “tupinambá”. Apesar das informações, a polícia não conseguiu entender as dinâmicas do crime.

Lei do silêncio e a localização do corpo

A Polícia Militar (PM) chegou ao local por volta de 17h. Nas proximidades, os militares ainda tentaram conversar com os locais sobre o homicídio, mas ninguém quis falar nada. A área onde o corpo foi achado era de mata e próximo existe uma região onde jovens costumam brincar. Os moradores não souberam dizer se a vítima era conhecida na região.

O medo e o alívio de uma família

Um casal chegou à cena do crime, por volta de 18h40, desconfiando que o corpo seria de um homem de 50 anos. Ele está desaparecido desde o dia 29 de outubro deste ano. A sobrinha do homem sumido, suspeitavam que o corpo encontrado no canal Água Cristal fosse dele. A resposta veio uns 20 minutos depois.

O corpo foi removido pela PCP ao Instituto Médico Legal (IML) e a família questionou a polícia sobre detalhes a cerca do crime. Ao saberem que se tratava de uma pessoa jovem, a sobrinha do homem ficou aliviada de saber que não era o tio. No entanto, a preocupação não diminuiu, por conta de o familiar ainda estar desaparecido.

Ferimento na cabeça do corpo encontrado

Apesar da existência do ferimento, a polícia não conseguiu determinar o que teria sido a origem da lesão. Exames necroscópicos devem ser realizados para identificar a causa da morte e levantar mais detalhes que possam elucidar o caso.

Equipes da PCP foram acionadas para remover o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Ajude a polícia com mais informações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.