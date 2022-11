Carro de tenente da Marinha é alvejado a tiros por ex-marido de sua namorada em Santarém

No último domingo, 13, um tenente da Marinha do Brasil, identificado como Rafael Arthur de Moura, teve seu carro alvejado a tiros pelo ex-marido de sua namorada. O caso aconteceu no bairro Santíssimo, em Santarém, no oeste do Pará. Uma pessoa que estava no banco de trás do veículo foi atingida. A crise aconteceu após Rafael levar a namorada até a casa do ex para buscar alguns pertences. Com informações de O Estado Net.

Segundo relatos, Rafael Arthur de Moura, tenente lotado da Capitania Fluvial de Santarém, levou a namorada até a casa do ex-marido, Thiago Augusto dos Santos, na tarde de domingo para buscar alguns pertences. Ela e o ex já estariam separados há mais de três meses. Quando o veículo em que Rafael e a namorada estavam começou a sair do local, foi alvejado por uma série de disparos de arma de fogo desferidos por Thiago.

Na primeira versão divulgada pela polícia à imprensa, informava que houve troca de tiros e que o militar teria sido alvejado no ombro, o que não se confirmou com a sequência dos depoimentos dos envolvidos. O tenente nega que tenha revidado aos disparos em direção ao homem. Durante o tiroteio, houve pânico entre os moradores e pessoas que passavam pelo local.

A Polícia Militar foi acionada e uma viatura chegou ao local para conter os ânimos. Thiago Augusto foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por tentativa de homicídio.Wellington da Costa de Carvalho foi socorrido e levado para o Pronto Socorro Municipal. Ele passa bem. As armas de ambos os homens foram apreendidas pela polícia e vão passar por perícia.

Em depoimento, Thiago Augusto alegou, a princípio, que não estava na residência. Depois, mudou a versão e disse que sua ex-mulher havia retirado todos os pertences da casa e que, em tom de provocação, teria passado novamente em frente à morada dele.