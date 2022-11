Partida de futebol termina com dois homens mortos a tiros em Benfica

Uma partida de futebol entre moradores do bairro Santa Maria de Benfica num campo da cidade de Benfica, nordeste do Pará, terminou com dois homens mortos a tiros na tarde deste domingo (13). Adiel da Silva morreu no local, enquanto Patrick da Silva Gama chegou a ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Os rapazes que morreram eram amigos e tinham passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar (PM). O motivo de ter acontecido o caso, ocorrido por volta de 13h30, é desconhecido.

Veja mais

A 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) disse que o caso aconteceu depois de uma briga de torcidas rivais. A cena do crime foi isolada pela PM, para que a Polícia Científica do Pará (PCP) removesse os corpos.

Suspeitos não foram localizados, diz PM

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre à PM e informaram que ninguém foi preso. “A PM realizou buscas pra prender os suspeitos, mas eles não foram localizados”, disse a polícia.

Ajude com mais informações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.