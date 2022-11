Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiro em Irituia

Uma mulher, cuja identidade ainda é desconhecida, foi encontrada morta, com marcas de tiros e o rosto deformado, no ramal do Éfeso, zona rural de Irituia, nordeste do Pará, na manhã deste sábado (11). A Polícia Científica foi acionada e deslocou-se junto com a equipe de policiais civis para realizar a perícia de local de crime e fazer a remoção do cadáver. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O corpo foi encontrado por moradores da região, que acionaram a polícia por volta das 9h. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi alvejada com 17 disparos de arma de fogo calibre 9mm, sendo todos na região da face. O cadáver também apresentava lesão ampla na região do crânio, sendo possivelmente um golpe de foice ou terçado, conforme opinião do perito.

Ainda de acordo com a PC, em contato com as autoridades policiais da cidades vizinhas, chegou a informação de que a irmã da vítima, Elizangela Lopes dos Santos, registrou um boletim de ocorrência, relatando o sequestro da familiar, praticado por quatro indivíduos encapuzados, que invadiram a residência da família na cidade de Santa Maria, durante a madrugada deste sábado (11).

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.