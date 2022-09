Assassinato após discussão política no Mato Grosso: vítima levou 70 facadas, diz laudo

A discussão política que culminou na morte de Benedito Cardoso dos Santos, 44, teve laudo concluído nesta semana e constatou que o apoiador do ex-presidente e candidato Lula (PT), morreu em decorrência de choque hipovolêmico provocado por, aproximadamente, 70 golpes de faca e machado. As informações são do portal Metrópoles.

O exame de necropsia da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (Politec-MT) mostrou que a maioria das perfurações, 56 golpes, foram na cabeça e no pescoço. Outras lesões foram localizadas nas costas e no abdome, além de ferimentos nas mãos. O autor do crime, Rafael Silva de Oliveira, 24, ainda tentou decapitar a vítima com um machado.

Relembre o caso

Inicialmente, a Polícia Civil havia divulgado que o corpo tinha cerca de 17 perfurações. A discussão entre os dois homens que trabalhavam juntos no corte de lenha ocorreu no dia 7 de setembro. O crime aconteceu em uma chácara em Agrovila, zona rural de Confresa, cidade a 1.160 km da capital Cuiabá, Mato Grosso.

De acordo com as investigações, a discussão iniciou após a vítima defender o presidenciável Lula e o autor do crime, defendendo o Bolsonaro.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)