Homem entra em bar, pergunta quem vota em Lula e mata eleitor do petista, diz jornal

Um cliente que estava em um bar foi esfaqueado e morto por um homem, no sábado (24), em Cascavel, no Ceará. O assassino, segundo a polícia, entrou transtornado no estabelecimento perguntando quem ali iria votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A vítima disse em voz alta que irira, e em seguida levou uma facada mortal. As informações são de O Povo.

A vítima de 39 anos, Antônio Carlos Silva de Lima, não tinha antecedentes criminais, já o suspeito, de 59 anos, tem passagens por lesão corporal dolosa.

Segundo o jornal O Povo, uma fonte da Segurança Pública, o criminoso entrou no bar gritando "quem é eleitor do Lula aqui?" A vítima disse: "Eu sou!" Foi então que o agressor desferiu uma facada nas costelas do cliente do estabelecimento. Antônio Carlos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

"Discussão política"

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Cascavel e que está em diligências para prender o homem, que já foi identificado. "Com base nas informações colhidas no local do crime, a motivação estaria relacionada à discussão política. No dia, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu durante atendimento médico. As buscas pelo suspeito seguem", informa a nota.

Antônio Carlos, que foi sepultado no domingo (25), em Guanaces, Cascavel, trabalhava como caseiro e deixa um filho de 10 anos.

Segundo a família da vítima, as pessoas que estavam no bar estão prestando depoimento na delegacia da Polícia Civil. A irmã de Antônio Carlos afirma que tem sido difícil "levantar a cabeça ainda mais da forma que aconteceu, por causa dessa besteira de política", relata.