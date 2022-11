Enem 2022: foragido por roubo qualificado é preso ao tentar realizar prova em escola de Mocajuba

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foragido da Justiça por roubo qualificado foi preso pela Polícia Civil (PC) neste domingo (13) ao tentar realizar Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano em uma escola estadual de Mocajuba, localizada no nordeste do Pará. O cumprimento da mandado aconteceu antes do início da prova, assim que os policiais civis o identificaram. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) não divulgou mais detalhes sobre o caso ou o crime cometido.

Segurança na realização da prova

A prisão do acusado aconteceu durante a operação "Enem 2022", coordenada pela Segup e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A realização da prova e em toda logísitica foi reforçada para o primeiro dia de prova do Exame no Estado.

Escolas de Santa Isabel e Cametá registraram instabilidade elétrica

Algumas escolas de Santa Isabel e Cametá, cidades no nordeste do Pará, registraram instabilidade elétrica antes do início da prova. No entanto, Equipes da Equatorial Energia foram imediatamente acionadas e restabeleceram a energia nos locais de prova.

Escolta das provas

As ações da Segup na "Operação Enem 2022" iniciaram às 6h deste domingo (13), com a escolta dos malotes com provas aos 805 locais de aplicação, distribuídos em 77 municípios do Pará. Mais de 4 mil agentes das forças de segurança do Estado participam de todo trabalho.

Monitoramento em tempo real

Os Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais foram ativados, mais uma vez, e seguem monitorando as ações, em tempo real, desde as 6h deste domingo. Os representantes das forças de segurança, juntamente com demais órgãos envolvidos no certame estão reunidos, de forma articulada, para agilizar o atendimento às ocorrências visando que a execução do certame possa se realizar dentro da normalidade. Quase 1.000 câmeras de monitoramento estão empregadas na ação, em todo o estado.

Operação integra mais de 10 órgãos

A operação 'Enem 2022' envolve, de forma integrada, os Correios, Exército, Polícias Civil e Militar, Grupamento Aéreo e Fluvial da Segup, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Guardas Municipais, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Equatorial (concessionária de energia elétrica) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que coordena o certame, e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) que o executa em nível estadual.