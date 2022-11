Enem 2022: Primeiro dia de provas tem candidatos adiantados em Marabá

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 em Marabá, sudeste do Pará, foi marcado pela grande concentração de candidatos em frente aos locais de prova horas antes mesmo dos portões abrirem. Em uma faculdade particular localizada no núcleo Nova Marabá, os primeiros a chegar estavam no local desde às 10 horas.

Entre os candidatos atentos ao horário de abertura e fechamento de portões, estava a jovem Naíres Sousa, de 17 anos. Apesar de não morar muito longe do local onde fez a prova, ela saiu cedo de casa e foi uma das primeiras a chegar. “Cheguei aqui antes das 10h30, porque estava com medo de chegar atrasada e também estava um pouco ansiosa. Eu espero me sair bem no exame e conseguir uma média boa para a conseguir entrar na faculdade”, disse a jovem que pretende cursar Moda.

O estudante Vicente Destéfani, também de 17, foi outro candidato que chegou cedo e munido de lanche para resistir às cinco horas e meia de prova. “Eu trouxe uma garrafa com água, um sanduíche e um doce. Eu acredito que o mais complicado é porque essa prova é muito extensa e acaba se tornando cansativa, dá fome e é sempre bom ter algo para poder se alimentar”, analisa o candidato. Apesar de concluir o ensino médio só em 2023, decidiu já se inscrever no exame, como uma forma de se familiarizar com a prova.

“O Enem é a prova mais importante do ensino médio, então quanto antes você começar a se preparar, melhor”, afirma o estudante Vicente Destéfani.

Apesar da maior parcela de candidatos ao Enem ser de um público jovem, também houve gente experiente realizando a prova. É o caso da Terezinha Miranda, de 66 anos. Ela conta que voltou a estudar aos 60 anos e concluiu o ensino médio pela Educação de Jovens e Adultos (EJA). Agora, o objetivo é conseguir uma vaga na universidade. “Eu sempre gostei de estudar, mas casei muito jovem e tive que me dedicar à família e criar meus filhos. Mas, agora que voltei a estudar, eu não quero mais parar. Meu sonho é cursar Pedagogia”, conta otimista.

Este ano, 8.403 candidatos estão inscritos para a realização do Enem em Marabá. Neste domingo (13), estão sendo aplicadas provas de Ciências Humanas, Linguagens e redação. No total, os candidatos terão 5h30 para responder às 90 questões, além da produção textual.