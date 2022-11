Enem 2022: Marabá registra candidatos atentos aos horários do exame

O Enem 2022 mobiliza a emoção de estudantes por todo o Brasil. Em Marabá, neste domingo (13), o que se viu pela manhã foram candidatos adiantados e atentos a abertura dos portões.

Os primeiros estudantes chegaram por volta das 10 horas, para evitar qualquer contratempo. Em uma faculdade particular, no núcleo Nova Marabá, uma grande quantidade de candidatos era vista antes mesmo da liberação de acesso ao local da prova, como registrou a reportagem do Grupo Liberal.

Neste domingo (13) serão realizadas as provas de Ciências Humanas, Linguagens e redação. No total, os candidatos terão 5h30 para responder às 90 questões aplicadas, além da produção textual.

Já no próximo domingo (20), os estudantes responderão a outras 90 questões das provas de matemática e Ciências da Natureza em um tempo limite de cinco horas.