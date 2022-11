Enem 2022: Tema da redação é 'Valorização dos povos tradicionais do Brasil'

"Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". Este foi o tema escolhido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para que os estudantes desenvolvessem a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. O anúncio do tema foi divulgado pelo ministro da Educação, Victor Godoy, por meio de suas redes sociais.

"A redação foi muito boa sobre os povos brasileiros, e foi uma coisa profunda de se falar, porque a gente não conhece sobre a nossa origem, então falar sobre isso é importante. Foi bom eles colocarem este tema e tem também a questão do meio ambiente, tudo em volta desses povos tem a ver com o meio ambiente", disse Andréa Victória Fiúza Costa, de 23 anos. Ela já é universitária de medicina veterinária, pela Unama, mas quer fazer fisioterapia ou nutrição.

"É um tema relevante mas não era um tema esperado analisando o contexto social e político brasileiro, mas é um tema que foi muito discutido, principalmente, nas outras áreas de conhecimento como geografia, sociologia, história, faz-se relevante a gente analisar, neste momento, o repertório sociocultural". A análise é do professor, Paulo Robledo, que tem um curso de redação, em Belém.

Ele observa que o Enem tem a competência 2 sobre conceitos de áreas de conhecimento. O professor observa que o tema deste ano traz diversos aspectos sociais, a exemplo da questão da inclusão social.

"O Enem trouxe este ano a respeito dos aspectos sociais a questão da inclusão porque quando se fala em valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, nós não temos só os indígenas, temos também os quilombolas, inúmeros outros, então aí tem os aspectos que são culturais, históricos e linguísticos", disse ele.

Para o professor Robledo, o tema da redação foi desafiador. "É importante a gente analisar diversos aspectos e assim é um desafio, São desafios, na verdade, essa questão da valorização, seja pela questão econômica, social - de inclusão mesmo. É um público vulnerável dentro do contexto, por isso, existem artigos na constituição federal, nos direitos sociais".

"Faz-se imprescindível que a gente atente por exemplo na constituição federal, o princípio da isonomia, da dignidade humana, em especial, também do direito universal aos povos originais isso está no artigo 231. Em especial, quando se discute a respeito dos entraves associados aos preconceitos a esses povos.,A partir desse contexto é importante a gente analisar a declaração dos direitos das pessoas pertencentes às minorias nacionais e étnicas, linguísticas e religiosas, de 1992, tudo isso é importante a gente analisar, afirmou o professor Robledo.

Neste domingo (13) estão sendo realizadas as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. Os candidatos terão 5h30 ao total para responder 90 questões aplicadas, além da produção do texto dissertativo argumentativo.

Já no próximo domingo (20), os estudantes responderão a outras 90 questões das provas de Matemática e Ciências da Natureza em um tempo limite de cinco horas.

Queda no número de inscritos

As inscrições para o Enem, a porta de entrada para as universidades do país, registraram este ano o menor patamar desde 2005 (excluindo os anos de pandemia) quando a prova não tinha o formato atual de vestibular nacional.

No total, a primeira aplicação do Enem 2022 teve 3.331.566 inscrições confirmadas para a realização da versão impressa do exame e 65.066 para a digital. No Pará, foram 199.397 inscritos para o exame impresso e 446 para o online.