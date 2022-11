Enem 2022: equilíbrio na rotina e alimentação adequada fazem parte das prioridades no dia da prova

A prova de redação e as 90 questões iniciais - divididas em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas - do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 começam a ser realizadas hoje (13) em todo o país. Devido a complexidade e importância que os testes têm para os participantes, algumas medidas são indicadas pelos professores: equilibrar a rotina de estudo e ter uma boa noite de sono na véspera devem ser prioridades, além de garantir uma alimentação adequada para ajudar no desempenho do candidato.

No total, 199.397 participantes do Pará estão inscritos na edição deste ano do vestibular, sendo 58.631 apenas de Belém. Os números são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As 5h30 disponíveis para o primeiro dia de provas deverão ser divididas entre as seis matérias que compõem o bloco de linguagem - português, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação - e outras quatro da parte de humanas - história, geografia, sociologia e filosofia -, junto com a redação.

O momento da reta final, então, é para priorizar os assuntos que são mais importantes, os temas prioritários e mais discutidos em sala de aula. Leudes Sarges, professor de geografia, explica que deve haver, também, um equilíbrio nas atividades. “É necessário que o aluno escolha um local bem tranquilo, um ponto da sua casa que seja eficiente para seus estudos. É importante estar com uma boa condição física, que ele pratique, de véspera, pelo menos um alongamento e, associado a isso, que ele possa ter uma boa alimentação, dormir as 7h ou 8h recomendadas por noite”, destacou.

No dia da prova, a recomendação é o planejamento de todo itinerário que será preciso. “Que planeje com antecedência a hora que vai acordar, tomar o café, sair de casa. É muito importante e, ao mesmo tempo, que busque balancear a rotina de estudo com alguns hobbies, lazer, descanso, almoço em família, filmes e, acima de tudo, que procure focar naqueles assuntos chaves. Três dicas são importantes aí: os assuntos que são mais repetidos e cobrados, as matérias em que a dificuldade de aprendizado é maior e que o aluno consiga potencializar seu tempo”, ressalta Leudes.

Preparação para o Enem foi um desafio por conta da pandemia, diz estudante

Os primeiros dois anos de ensino médio da Maria Eduarda Martins foram vividos durante os momentos mais críticos da pandemia da covid-19. Por isso, a adaptação durante a série final e decisiva para o Enem teve um desafio a mais: encontrar um método apropriado para a preparação. “Foi uma caminhada de altos e baixos, longas rotinas de estudo… Mas, quando encontrei um método no qual eu me identificava, eu busquei estratégias, como: a resolução de provas antigas e estudar focando em conteúdos que tenho dificuldade”, afirma a jovem.

O sonho da estudante é ingressar no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará (UFPA) e, para isso, ela contou com uma rotina extensa de estudos, que envolveu curso de redação e disciplina na escola e dentro de casa. “Minha mãe sempre me disse que se você se organizar, você consegue fazer todas as coisas que você planejou. Planejamento e organização foram pontos chaves. Tinham dias que, infelizmente, não conseguia cumprir o que estava previsto, o cansaço, às vezes, me vencia, mas buscava parar e continuar no dia seguinte de cabeça erguida”, diz Maria.

A reta final, portanto, foi focada em acabar com as principais dificuldades encontradas e o que faltava melhorar. No colégio em que Maria estuda, um aulão foi realizado para ajudar a sanar as últimas dúvidas. Junto a isso, algumas medidas começaram a ser tomadas no início do segundo semestre, visando a questão emocional. “Comecei a desacelerar. No primeiro semestre, tinham dias que estudava quase 6h, então diminui para 4h30, por exemplo, e começar a trabalhar o psicológico foi algo que também busquei durante todo este período”, conta a aluna.

Para relaxar nesse momento de intenso nervosismo, a alternativa encontrada tem sido a divisão de tempo entre as revisões finais, a leitura de livros, séries e meditação. “A ansiedade e o nervosismo são fatores que não estão fáceis neste momento, passa muita coisa pela sua cabeça, principalmente se você vai passar, ou não, ou se você está realmente preparado para fazer a prova, mas uma coisa que tenho buscado fazer é tentar eliminar os pensamentos negativos”, completa Maria.

O que levar no dia da prova

É obrigatório…

→ Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

→ Documento de identificação válido, físico ou digital;

→ Máscara de proteção contra a convid-19, exceto nos estados ou municípios onde o uso da máscara para prevenção em local fechado esteja liberado por decreto.

É aconselhável…

→ Cartão de Confirmação de Inscrição

→ Declaração de Comparecimento impressa (caso precise justificar a presença no exame).

Cronograma de horários

1º domingo (13/11)

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término: 19h

Áreas do conhecimento: Redação, Línguas, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias

2º domingo (20/11)

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término: 18h30

Áreas do conhecimento: Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.