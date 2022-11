Enem 2022: administração do tempo é boa dica para a prova deste domingo

A administração do tempo é um fator crucial para um bom desempenho na prova de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na área de Ciências Humanas, por exemplo, a dica foi feita pelo professor de Biologia, Henac Almeida, que ministra a disciplina de Biologia em cursinhos preparatórios de Belém. Ele destaca que, no caso para ganhar tempo, o aluno deve começar a prova pela parte em que se sente mais à vontade.

"Por exemplo, eu me sinto mais à vontade na área de Humanas, então, eu começo logo pela parte que envolve Geografia, História, Sociologia, Filosofia, e depois eu passo para a parte de Linguagem, aquelas questões de interpretação de Português, Literatura e, por último, a Redação. Mas é muito importante ele regrar o tempo. Então, se caiu num item que ele tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, passa para o outro. Até porque ele não pode esquecer que o item obrigatório é o fácil. Quando a gente trabalha com TRI (Teoria de Resposta ao Item), você precisa resolver os itens fáceis, e os itens mais complicados serão os mais complicados para todos. O item fácil garante subir a nota no TRI", observa o docente.

Como salienta o professor Henac, no caso de dois alunos que fizeram 30 questões cada um a nota não vai ser a mesma. Aquele que acertou mais questões fáceis e fez algumas difíceis, será melhor pontuado. Henac Almeida reforça que os alunos devem ficar tranquilos para a prova.

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias e a Redação, neste domingo (13), como primeiro momento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022), como comentam professores, deverá ser leve, por se estar em um cenário após o pico da pandemia da covid-19, e deverá contar com textos mais curtos, que sejam mais diretos para que o aluno consiga ler, compreender e resolver mais facilmente. E isso corresponde ao modo com que os professores trabalharam com os candidatos ao longo do ano. Entretanto, manter a calma nesses momentos que antecedem à prova é decisivo para se ter um bom desempenho no Enem, como orienta o professor Henac Almeida.

As disciplinas que demandam maior atenção por parte dos estudantes são História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Língua Portuguesa, Literatura por se tratar de uma fase bem ampla do Enem. "É uma etapa muito interpretativa, e a prova que vem em seguida é de Ciências da Natureza, onde o estudante vai encontrar um pouquinho mais de cálculo, vai encontrar Física, Química, Biologia", observa o professor Henac.

Dicas

Na preparação ao Exame e no momento das provas, algo imprescindível é ter calma, como pontua o professor Henac Almeida. "Uma habilidade que nós trabalhamos muito com os alunos, no Enem, é a calma. Então, é importante que ele esteja bem alimentado para a prova, bem hidratado, que ele durma bem nesta semana. É legal que ele faça a revisão dele, mas chegue em casa cedo e durma, descanse, ou que faça alguma coisa que o deixe mais relaxado".

Professor Henac: aluno deve relaxar para chegar tranquilo e focado na prova (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal)

"Por exemplo, se ele gosta de ver uma série, vê uma série à noite; quer jogar um vídeo game, joga o vídeo game; tocar um instrumento musical, fazer alguma coisa lúdica, porque ele precisa desestressar, para chegar na prova tranquilo, fazer uma leitura serena, uma leitura objetiva, lendo e grifando os pontos-chave, para que não ter que ficar relendo várias vezes, e isso vai dar mais tranquilidade no momento de fazer a prova, com certeza", destaca Henac.

Sem ansiedade

"Eu não acho legal, nesta reta final, o aluno pegar um livro e quere recapitular uma parte inteira do conteúdo. O legal é ele ficar atentando para o que o professor fala, tirando uma dúvida com o professor, aquela conversa mais informal, porque. ele com o livro, isso pode gerar ansiedade, estress, pode gerar angústia, isso é tudo o que o aluno não pode ter, nesta reta final", enfatiza.

Vale a pena o aluno refazer o que o professor fez na sala com relação a questões, prestando atenção às observações feitas pelo docente, considerando a experiência dos educadores. Para quem estuda sozinho, em casa, uma dica é conferir revisões gratuitas de conteúdos na internet.