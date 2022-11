Enem 2022: veja o que pode levar, os documentos necessários e como saber o local de prova

Na reta final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro, a distância entre o estudante e uma vaga no ensino superior não pode ter a barreira de um vacilo na hora de separar documentos ou se enganar com o local da prova. E quais acessórios pode levar? Tire suas dúvidas. As informações são da Agência Brasil.

Datas das provas

O Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro para cerca de 3,4 milhões de estudantes em todo o país. No primeiro dia, os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, de matemática e ciências da natureza.

Como ter certeza sobre o local de prova?

O local onde a prova será feita está no Cartão de Confirmação de Inscrição, na Página do Participante.

Os portões serão abertos às 12h, e o acesso às salas de exame será permitido até as 13h. À essa hora, os portões serão fechados, então é imprescindível ter atenção ao horário. Os estudantes terão cinco horas e meia para responder a todas as questões.

VEJA MAIS

É indicado ao candidato que se programe com antecedência para planejar o deslocamento, de forma a evitar atrasos.

Que documentos posso portar no dia da prova?

De acordo com o edital, para a identificação os participantes devem apresentar documentos originais, com foto. Entre as identificações aceitas estão:

Carteira de Identidade,

Carteira Nacional de Habilitação (CNH),

passaporte,

Carteira de Trabalho, desde que emitida após 27 de janeiro de 1997.

Nesta edição, serão aceitos os documentos digitais, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais:

e-Título,

CNH digital,

RG digital.

É recomendado ainda que se leve também o Cartão de Confirmação da Inscrição.

Caneta, dispositivos e roupas

É preciso estar atento também ao que é permitido no local de prova, para não correr o risco de ser eliminado do exame.

A caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, é item obrigatório para todos candidatos, inclusive para aqueles que concorrem ao Enem digital, já que a redação será feita em papel e não no computador, como o restante da prova.

O que não pode levar

Os candidatos não podem portar, durante o exame, nenhum dispositivo eletrônico, como:

telefones celulares,

smartphones,

tablets,

wearable tech,

máquinas calculadoras,

agendas eletrônicas e/ou similares,

gravadores,

pendrive,

mp3 e/ou similares,

alarmes,

chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico,

fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens,

óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares,

caneta de material não transparente,

lápis,

lapiseira,

borrachas,

réguas,

corretivos,

livros,

manuais,

impressos,

anotações,

protetor auricular,

relógio de qualquer tipo.

Esses objetos, caso o estudante leve para o exame, devem ser colocados dentro do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas.

O envelope deve ser lacrado e identificado, desde o ingresso na sala até a saída definitiva do local. Caso o participante descumpra essas regras, poderá ser eliminado do exame.

Posso levar o celular?

Os celulares devem ser desligados, pois se o aparelho eletrônico, ainda que dentro do envelope porta-objetos, emitir qualquer tipo de som, como toque ou alarme, o participante será eliminado do exame.

Posso usar máscara, levar lanche e água?

Embora não seja obrigatório, é recomendado que os participantes levem lanche, água e/ou outras bebidas, com exceção de alcoólicas, que não são permitidas e podem levar à eliminação do candidato.

Nas duas últimas edições do Enem, por causa da pandemia de covid-19, o uso de máscara de proteção facial era obrigatório. Agora, o uso continua sendo permitido, mas deixa de ser obrigatório nos estados e municípios onde é liberado em locais fechados.

Declaração de comparecimento

Caso necessitem comprovar que compareceram ao exame, os estudantes podem, na Página do Participante, imprimir a Declaração de Comparecimento para cada dia de prova, informando o CPF e a senha.

A declaração deve ser apresentada ao aplicador na porta da sala, em cada um dos dias. Ela serve, por exemplo, para justificar a falta ao trabalho. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a Declaração de Comparecimento também deve ser colocada dentro do envelope porta-objetos.

Resultados

O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep.

Preparação

Quem está se preparando para o Enem pode acessar todas as provas e gabaritos de edições anteriores no site do Inep, para se preparar para as provas.

Para testar os conhecimentos, os estudantes podem acessar gratuitamente o Questões Enem, um banco preparado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que reúne questões de provas de anos anteriores.