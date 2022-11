Enem 2022: Belém terá reforço na segurança durante aplicação das provas

A segurança na capital paraense será reforçada pela Guarda Municipal de Belém (GMB) nos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, realizado neste domingo (13). O plano estratégico foi elaborado em conjunto com a Secretaria Pública e Defesa Social do Pará (Segup) e visa manter a tranquilidade durante a aplicação dos testes.

Joel Monteiro, inspetor-geral da GMB, explica que o efetivo atuará em diversas áreas que compreendem a capital. “O plano elaborado envolve vários órgãos e estamos prontos para manter a tranquilidade durante a aplicação da prova aqui em Belém e nos distritos de Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro, repetindo o sucesso das edições anteriores", disse.

Efetivo

Serão mais de 230 guardas municipais dos grupamentos Operacionais e Táticos, divididos em dois turnos, e será responsável por 25 locais de aplicação de provas, distribuídos nas escolas municipais, estaduais, federais e particulares.

Ainda entre ações, a GMB fará patrulhamento móvel através de motos e viaturas no entorno das instituições de ensino, com 13 viaturas e 30 motocicletas. O efetivo também estará presente na sala de videomonitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle, acompanhando a movimentação do exame.