Operação de segurança para o Enem 2022 mobiliza 4 mil agentes de diferentes órgãos no Pará

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 começa no próximo domingo, 13, com a aplicação da primeira prova. No Pará, assim como nos demais estados onde o exame será realizado, uma operação será efetuada para garantir a segurança de todo o processo, sobretudo a distribuição das provas. Mais de 4 mil agentes de segurança pública são mobilizados no Estado. Cerca de 200 mil estudantes paraenses partipam do Enem este ano.

As ações iniciarão às 6h, nos dias correspondentes aos exames, com a escolta das provas realizada pela Polícia Militar, que monitora o deslocamento dos malotes, até os 805 locais de prova, distribuídos em 77 municípios paraenses onde o Enem será aplicado.

VEJA MAIS

Assim como aconteceu durantes as Eleições 2022 e o Círio 2022, os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCR) serão ativados pelas forças de segurança, para monitorar as atividades realizadas e garantir maior segurança nos dias de provas. Treze municípios contarão com os Centros, sendo eles Marabá, Capanema, Castanhal, Soure, Breves, Paragominas, Tucuruí, Redenção, São Félix Xingu, Santarém, Itaituba, Abaetetuba e Altamira. Todas as unidades serão coordenadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle da Capital, que irá abranger também toda a Região Metropolitana de Belém (RMB).

As informações acerca dos transportes das provas, bem como o início e finalização da aplicação do exame serão repassadas ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, no Distrito Federal (DF), por meio do Sistema Córtex. Os Centros funcionarão nos dois dias das provas.

No dia do exame, a movimentação nos locais de provas terá monitoramento eletrônico de quase mil câmeras instaladas em todo o estado, (Jader Paes / Agência Pará)

Videomonitoramento

No dia do exame, a movimentação nos locais de provas contará com o monitoramento eletrônico de quase mil câmeras instaladas em todo o estado, sendo que destas, mais de 300 câmeras somente na RMB. A previsão de término de toda a operação é até as 23h, quando as provas são coletadas e redirecionadas para o local de correção, no estado de São Paulo.

O Exame será aplicado em 77 municípios do Pará. Na capital, a segurança nas escolas do município ficará a cargo da Guarda Municipal de Belém. Nas escolas estaduais e particulares, em Belém e no interior, a segurança será de responsabilidade da Polícia Militar.

A operação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), envolve representantes das seguintes instituições: Correios, Exército, Polícias Civil e Militar, Grupamento Aéreo e Fluvial da Segup, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Guardas Municipais , órgão de trânsito municipais, além da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Equatorial (concessionária de energia elétrica) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que realiza o certame.