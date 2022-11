Candidatos do Enem poderão tirar Carteira de Identidade nesta sexta (11)

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que estão sem documento de identidade poderão obtê-lo das 8 às 12h desta sexta-feira (11), na sede da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), na rua 28 de Setembro,339, no bairro da Campina, em Belém. O órgão repassa que será providenciada a emissão de 60 documentos de identidade para participantes de todas as faixas etárias do Enem, desde que a inscrição seja comprovada.

A ação será comandada por técnicos da Coordenadoria de Promoção da Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos da Sejudh. Para a emissão do documento é preciso apresentar: certidão de nascimento, casamento ou divórcio (original e cópia), duas fotos 3x4, comprovante de residência e CPF.

Podem ser incluídos, de forma opcional, outros documentos como: título de eleitor, carteira de trabalho, PIS/PASEP, Carteira de Habilitação, cartão SUS, certificado militar, tipo sanguíneo ou fator RH e carteira de classe.