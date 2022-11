Enem 2022: prova de Linguagens e suas Tecnologias exige olhar articulado dos candidatos

A prova de Linguagens e suas Tecnologias, primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicada no próximo domingo (13), é conhecida pela quantidade de textos apresentados aos candidatos. Ter atenção aos aspectos de linguagem de cada questão é a principal dica dada por professores da área para melhor interpretação de comandos extensos e elaboração da redação. Estratégias como grifar os textos e ter contato com todo o conteúdo da prova pode otimizar o tempo de resolução da prova. Os participantes terão de 13h30 até as 19h para desenvolver um texto dissertativo-argumentativo com uma proposta a ser seguida, além de mais 90 questões - 45 para linguagens e o restante para ciências humanas.

Para muitos participantes, a prova de Linguagens é bastante cansativa, mas existem estratégias para facilitar a leitura dos textos. O professor de Literatura, Thiago Paraense, recomenda que no momento da leitura os candidatos grifem nas alternativas a quantidade de informações necessárias para interpretação dos textos. "A principal dica é: atenção a quantidade de textos e atenção aos diferentes suportes de textos. Todo esse conhecimento é adquirido em um repertório ao longo dos anos. Então, textos verbais, textos não verbais, peças publicitárias, textos jornalísticos, ao identificar esse texto coloca do lado a informação de qual o suporte que ele pertence, com isso o candidato ganha muito tempo e esse tempo é precioso porque nessa mesma prova tem também a redação", destaca.

Perceber que a estrutura do texto é uma coisa e o assunto do texto é outra é fundamental na hora de interpretar as questões. O professor ainda ressalta que um item de linguagem é sempre um item que ajuda e orienta a ler outro item. "Se o aluno conseguir perceber isso em tempo hábil, ele consegue tirar dos itens a informação necessária antes que ele tome a decisão de pular uma alternativa. O texto literário, por exemplo, é um texto que sempre é figurado, em alguns casos a metáfora é tão poderosa que o candidato não entende algo que, na verdade, ele conhece. Essas informações são importantes como recurso da língua mesmo e a gente aprende isso na vida escolar inteira. A prova do Enem não é uma prova que vai medir o conhecimento futuro, ela vai medir o conhecimento prévio, é uma prova que é possível de ser resolvida porque o tempo todo o aluno se preparou pra ela", ressalta.

Com relação à redação, Thiago frisa a importância de ter contato com todo conteúdo da prova de Linguagem para conhecer os tipos de suportes linguísticos que o exame apresenta. "A redação hoje é muito mais um aproveitamento técnico da inserção textual do que algo que vai ser uma experiência sensível e do momento. Então, é hora de perceber o que no ano foi tema, o que aconteceu previamente, quais eventos foram marcantes, quais experiências da nossa língua foram evidentes. É um privilégio poder escrever a partir das mudanças que os candidatos vivem, esse é o caráter que a redação tem hoje, é uma redação que está ligada a realidade de muitos candidatos."

Faltando três dias para a primeira fase do Enem 2022, o professor reforça que equilíbrio, descanso e boa alimentação são importantes para que o candidato alcance um bom rendimento na prova. "Construir a aprovação nessa semana não é possível, mas construir o corpo e a mente para aprovação é possível. É muito importante que nessa semana o candidato procure elementos do seu cotidiano que levem ele a se tranquilizar, ficar o tempo todo procurando informações novas pode atrapalhar, ficar ligado nas redes sociais essa semana pode atrapalhar, mas se ele conseguir encontrar um equilíbrio entre informação e descanso, ele vai ter um ambiente muito saudável pra entender que ele não é só um candidato que está sendo testado", aconselha Thiago Paraense.

A estudante Larissa da Silva, de 26 anos, realizará a prova do Enem pela quarta 4º vez e revela que o segredo para ter um bom resultado está em praticar com exercícios e simulados. "O mais importante pra hora da prova é ter uma rotina de estudos, ter equilíbrio emocional e resolver exercícios, simulados e pelo menos uma redação por semana", avalia a candidata.