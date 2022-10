Enem 2022: saiba como se preparar nessa reta final

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está chegando e uma boa preparação é essencial nessa reta final de estudos. Agora é a hora de respirar fundo e ajustar o que precisa para se dar bem nas provas. Manter o foco é fundamental para arrasar nas etapas do exame.

Para te ajudar a manter uma rotina de estudos e garantir as melhores notas no Enem, o Colégio Physics separou algumas dicas que podem fazer toda a diferença nessa reta final de preparação.

O primeiro passo é entender que os dias que antecedem a prova são essenciais para a sua preparação. Esse é um período decisivo onde não dá para relaxar e nem acelerar o ritmo de estudo.

Conheça as provas antigas

Conhecer a estrutura da provasdo Enem pode fazer toda a diferença na hora da prova. Se você ainda não parou pra ver as provas de edições anteriores do exame, o momento é agora. Para não ser surpreendido, resolva questões de provas antigas para conhecer melhor o perfil do exame, o estilo das questões e entender como os conteúdos são cobrados na prova.

Além de entender o funcionamento do Enem, a resolução dessas questões ajudam no planejamento e na organização dos estudos. Além disso, ao responder as questões, fica mais fácil identificar os conteúdos que o aluno já domina e os que ele ainda precisa dar mais atenção.

Tire um tempo para treinar a redação

A temida redação do Enem é responsável por 20% da nota final do exame. Para se sentir mais seguro na hora de escrever, a dica é treinar a escrita. Fique atento aos critérios de avaliação, ao gênero e à estrutura da mesma, garantindo que você alcance o resultado tão esperado na redação.

Foco na revisão

Faltam poucos dias para as provas, mas não precisa se desesperar. Tentar estudar todo o conteúdo do Ensino Médio até o dia da prova não vai ajudar em nada. Além de trazer muito estresse, esse tipo de atitude também pode gerar frustração. O recomendado é revisar o que você já conhece, mas ainda não tem muito domínio. Dessa forma, o cérebro consegue assimilar melhor os conteúdos, garantindo o aprendizado e a tranquilidade que você tanto precisa para a prova.

Mantenha a calma. Você não é uma máquina!

Um dos maiores erros cometidos pelos alunos na reta final é pensar apenas nos estudos, sem levar em consideração o quanto a saúde mental e física também precisam estar em dia na hora da prova. Nessa caso, o mais importante é ter em mente que todo o processo de aprendizado precisa ser prazeroso e não doloroso. O ideal é manter uma rotina leve e equilibrado com os estudos. Aproveite para fazer terapia, investir em atividades físicas, ouça músicas que você gosta e aproveite os momentos livres para ver um bom filme ou uma série.

