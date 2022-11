Enem 2022: Pará terá transporte coletivo gratuito para quem for fazer as provas; vídeo

Os candidatos que forem realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 nos próximos dois domingos (13 e 20) terão gratuidade no transporte coletivo do Pará. A decisão foi anunciada pelo governador do estado, Helder Barbalho, nesta sexta-feira (11), e visa estimular a presença de todos nos testes.

O gestor, que está cumprindo agenda na 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP 27), no Egito, detalhou como funcionará o procedimento. “Acabei de combinar com a vice-governadora eleita, que está no Pará e está organizando tudo para que possa garantir para os nossos alunos o transporte coletivo urbano, dialogando com os municípios para assegurar o transporte. Catraca livre para os nossos alunos, claro, tem que apresentar o comprovante de que está indo fazer a prova”, disse Helder.

O estado tem 199.397 inscritos no Enem, sendo 58.631 apenas de Belém. “E, não se esqueça: ainda tem uma reta final de estudos, mas descanse a mente e cuidado com o horário para que você não perca a prova. Muito sucesso para todos, vitória para os nossos estudantes e catraca livre para poder estimular todo mundo a participar das provas”, concluiu o governador.