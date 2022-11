Com portões fechados, 1ª prova do Enem 2022 já começou

Os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 fecharam às 13h. Neste domingo (13), os candidatos inscritos realizam, desde as 13h30, as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação.

Em todo o país, as cenas de estudantes chegando atrasados e ficando do lado de fora das escolas se repetiram. No Instituto Federal do Pará (IFPA), localizado na Almirante Barroso, em Belém, por exemplo, a estudante Joyce Oliveira, que iria fazer o Enem pela terceira vez, chegou cinco minutos após o fechamento dos portões e acabou perdendo a prova. Ela tenta entrar no curso de Educação Física.

Muitos estudantes, porém, estavam atentos aos horários e chegaram adiantados.

No total, os candidatos terão 5h30 para responder às 90 questões aplicadas, além da produção de uma redação.