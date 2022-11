Enem 2022: primeira prova do exame nacional inicia em todo o Brasil

A oportunidade de ingressar em um universidade pública está mais próxima para estudantes de todo o país. Ao meio-dia deste domingo foram abertos os portões dos locais de prova do Enem 2022. Em Belém, rostos concentrados e nervosos dos candidatos puderam ser vistos na entrada dos candidatos na abertura do Instituto Federal do Pará (IFPA), na avenida Almirante Barroso. A fila, que começou a se formar antes das 11h, chegou a dobrar a esquina do instituto de educação.

VEJA MAIS

Neste domingo (13) serão realizadas as provas de Ciências Humanas, Linguagens e redação. No total, os candidatos terão 5h30 para responder às 90 questões aplicadas, além da produção textual.

Já no próximo domingo (20), os estudantes responderão a outras 90 questões das provas de matemática e Ciências da Natureza em um tempo limite de cinco horas.

A primeira aplicação do Enem 2022 teve 3.331.566 incrições confirmadas para a realização da versão impressa do exame e 65.066 para a digital. No Pará, foram 199.397 inscritos para o exame impresso e 446 para o online.