Oração para ir bem na prova e nos estudos

Uma prova de vestibular ou concurso é sempre um momento estressante e ansiedade para quem realiza. Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações para lhe auxiliar neste momento de prece e você contar com a ajuda de Deus para se manter focado e acreditar na aprovação. Confira:

Oração para ir bem na prova de São José Cupertino

“Oh São José Cupertino que por vossa prece obtivestes de Deus ser arguido em vosso exame apenas sobre a matéria que sabíeis. Concedei-me obter o mesmo êxito que vós na prova de… (mencionar o nome ou tipo do exame ao qual se há de submeter, por exemplo, prova de História, etc.).

São José Cupertino, rogai por mim.

Espírito Santo, iluminai-me.

Nossa Senhora, Imaculada Esposa do Espírito Santo, rogai por mim.

Sagrado Coração de Jesus, sede da Divina Sabedoria, iluminai-me.

Amém. ”

Oração para ir bem na prova

“Senhor, creio que vale a pena estudar!

Estudando, os dons que me deste hão de render mais,

e assim poderei servir melhor.

Estudando, estou a santificar-me.

Senhor, que o estudo forje em mim ideais grandes!

Aceita, Senhor, a minha liberdade, a minha memória,

a minha inteligência e a minha vontade.

De Ti, Senhor, recebi estas capacidades para estudar.

Ponho-as em Tuas mãos.

Tudo é Teu. Que tudo se faça segundo a Tua vontade!

Senhor, que eu seja livre!

Ajuda-me a ser disciplinado, interior e exteriormente.

Senhor, que eu seja verdadeiro!

Que as minhas palavras, ações e silêncios, nunca levem os outros a pensar que sou aquilo que não sou.

Livra-me Senhor, de cair na tentação de copiar.

Senhor, que eu seja alegre!

Ensina-me a cultivar o sentido de humor

e a descobrir e a testemunhar as razões da verdadeira alegria.

Dá-me, Senhor, a felicidade de ter amigos

e de os saber respeitar através das minhas conversas e atitudes

Deus Pai que me criaste: ensina-me a fazer da minha vida uma verdadeira obra prima!

Divino Jesus: imprime em mim as marcas da Tua Humanidade!

Divino Espírito Santo: ilumina as trevas da minha ignorância; vence a minha preguiça; põe na minha boca a palavra certa! ”

Oração antes da prova

“Pai amado em nome de Jesus, me coloco diante da Tua presença, pedindo a Tua benção sobre essa prova, que eu receba a sabedoria e inteligência do Senhor, e consiga me lembrar de tudo que aprendi e estudei, eu repreendo toda ação do inimigo que tenta amarrar os meus caminhos, recebo a benção e luz de Deus para os meus caminhos. Ó, Senhor, ilumine a minha mente. Amém.”

