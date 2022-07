Oração do estudante para ajudar no vestibular ou concursos

Ser estudante não é fácil e é necessário muito esforço para persistir nos estudos. Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações para lhe auxiliar neste momento, inclusive a de São Tomás de Aquino, considerado o padroeiro dos estudiosos. Ele escreveu uma oração em que se refere a Deus como fonte de conhecimento. Confira:

Oração do estudante, por São Tomás de Aquino

"Criador Inefável,

Vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência,

derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade.

Dai-me inteligência para compreender,

memória para reter,

facilidade para aprender,

sutileza para interpretar

e graça abundante para falar.

Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade.

Fazei-me pobre sem ser miserável,

humilde sem fingimento,

alegre sem superficialidade,

sincero sem hipocrisia;

que faça o bem sem presunção,

que corrija o próximo sem arrogância,

que admita a sua correção sem soberba;

que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes.

Concedei-me, Verdade das verdades,

inteligência para conhecer-Vos,

diligência para Vos procurar,

sabedoria para Vos encontrar,

uma boa conduta para Vos agradar,

confiança para esperar em Vós,

constância para fazer a Vossa vontade.

Orientai, meu Deus, a minha vida;

concedei-me saber o que me pedis

e ajudai-me a realizá-lo

para o meu próprio bem

e de todos os meus irmãos.

Amém."

Oração do Estudante

"Senhor, creio que vale a pena estudar!

Estudando, os dons que me deste hão de render mais,

e assim poderei servir melhor.

Estudando, estou a santificar-me.

Senhor, que o estudo forje em mim ideais grandes!

Aceita, Senhor, a minha liberdade, a minha memória,

a minha inteligência e a minha vontade.

De Ti, Senhor, recebi estas capacidades para estudar.

Ponho-as em tuas mãos.

Tudo é Teu. Que tudo se faça segundo a Tua vontade!

Senhor, que eu seja livre!

Ajuda-me a ser disciplinado, interior e exteriormente.

Senhor, que eu seja verdadeiro!

Que minhas palavras, ações e silêncios,

Nunca levem os outros a pensar que sou aquilo que não sou.

Livra-me Senhor, de cair na tentação de copiar.

Senhor, que eu seja alegre!

Ensina-me a cultivar o sentido de humor

e a descobrir e a testemunhar as razões da verdadeira alegria.

Dá-me Senhor. A felicidade de ter amigos

e de os saber respeitar através das minhas conversas e atitudes.

Deus Pai que me criaste:

ensina-me a fazer da minha vida uma verdadeira obra prima!Divino Jesus:

Imprime em mim as marcas da Tua Humanidade!

Divino Espírito Santo:

ilumina as trevas da minha ignorância;

vence a minha preguiça;

põe na minha boca a palavra certa!"

