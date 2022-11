Enem 2022: estudantes deixam locais com cadernos de prova 

Grupos de familiares, mas principalmente, as mães, esperavam os candidatos do Enem 2022, na frente de diversos locais de prova, no final da tarde e início desta noite de domingo (13), em Belém. A prova foi encerrada às 19h. Na frente da Escola de Aplicação da UFPA, antigo Núcleo Pedagógico Integrado (NPI), no bairro da Terra Firme, a movimentação era grande, incluindo a presença de ambulantes com lanches, mas, principalmente, a venda de água.

Tentando pela segunda vez o exame nacional, Paulo Sérgio Batista de Castro, 18 anos, foi um dos primeiros a sair com o caderno de provas, na Escola de Aplicação da UFPA, já passando das 18h30. "Eu achei a prova massiva (muito conteúdo), mas razoavelmente tranquila. A redação estava ''pegada'', disse o jovem, mas consegui fazer.

Paulo Sérgio contou que destacou na redação a questão da invisiibilidade dos povos. "Eu destaquei bem isso mesmo, a invisibilidade, já que eles não têm voz, como ele vãos agir? Eu coloquei também que o governo tem que criar campanhas, palestras, projetos, mas saindo do âmbito virtual, já que estes povos não têm acesso à internet", afirmou ele, que tentou o Enem, pela primeira vez, no ano passado, para fisioterapia e não conseguiu, e agora, tenta para Nutrição.

A alfabetizadora da rede pública municipal de ensino, em Belém, Ivana da Costa Anjos, de 41 anos, afirmou que gostou da redação e da prova, em geral. "Eu destaquei a valorização dos povos tradicionais através de políticas públicas e da educação, que é importante", disse Ivana, assim como Paulo Sérgio, com o caderno de provas nas mãos.