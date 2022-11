Em um intervalo de poucas horas, dois homens são assassinados em Tomé-Açu, no Pará

Em um intervalo de poucas horas, dois homicídios foram registrados no município de Tomé-Açu, no nordeste paraense. O primeiro crime ocorreu por volta das 23h45. A vítima foi identificada inicialmente como Edivan da Conceição.

Ele se divertia em um bar. As informações foram divulgadas pelo Tomé-Açu em Foco. O primeiro homicídio ocorreu no distrito de Quatro Bocas, no bairro Alvislândia. A Polícia Militar esteve na cena do homicídio, e realizou as primeiras buscas aos criminosos.

As primeiras informações indicam que o crime foi praticado por dois homens em uma motocicleta, sobre os quais, até o momento, não há detalhes. A motivação do homicídio também é desconhecida.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "instaurou inquérito para apurar o crime de homicídio ocorrido na madrugada deste sábado (12), na Avenida Dionísio Bentes, em Tomé Açu. Um homem foi morto após ser atingido por disparos de arma de fogo. Testemunhas informaram que dois homens armados em uma motocicleta perseguiram a vítima e desferiram diversos disparos, atingindo seu tórax e sua cabeça. Apurações estão sendo feitas para identificar motivação e autoria do crime".

No segundo crime, matadores também estavam em uma motocicleta

O segundo homicídio ocorreu em frente a uma lotérica, no bairro centro, por voltar das 4 horas da madrugada deste sábado (12). Segundo informações, dois homens que também estavam em uma motocicleta vinham seguindo um jovem por alguns metros até encontrarem o momento exato para efetuarem os disparos de arma de fogo.

Ele caiu e, mesmo assim, foi baleado outras vezes. Os tiros foram na cabeça. Os criminosos fugiram. Ainda não se sabe se há conexão entre os dois assassinatos, que, agora, serão investigados pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Militar informou, neste sábado, que foi acionada na noite de sexta-feira (11) para atender uma ocorrência de homicídio em Tomé-Açu. A PM foi até o local e verificou que uma pessoa morreu, vítima de disparos de arma de fogo, dentro de um bar. A PM isolou a área e acionou as equipes da Polícia Civil e Polícia Científica.

Também em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia do distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime de homicídio ocorrido na madrugada deste sábado (12). A vítima morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo.

O crime ocorreu em um bar localizado no bairro Alveslândia. Imediatamente após o ocorrido a equipe policial iniciou as investigações do caso a fim de levantar informações sobre a motivação e a autoria do crime.

As denúncias sobre os autores do homicídio podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, além do aplicativo de mensagens Iara, pelo WhatsApp (91) 98114.9181.