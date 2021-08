Polícia Civil investiga participação de outras pessoas na morte de jovem de 19 anos em Tomé-Açu

Após a prisão de Gilvan de Barros Pinheiro, de 46 anos, a Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional da Zona do Salgado, informou na manhã desta sexta-feira, 13, que continua fazendo diligências para apurar se há outros envolvidos no caso da morte de Tássila Kenha Silva, jovem de 19 anos que foi encontrada morta e carbonizada em Tomé-Açu, no nordeste paraense, na última quarta-feira, 11.

Segundo a PC, Gilvan foi autuado em flagrante delito, suspeito de cometer o criem de feminicidio contra a jovem no Distrito de Quatro Bocas, em Tomé Açu. O corpo da vítima foi localizado na manhã da última quarta-feira em um ramal. De imediato, após a remoção do cadáver, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para colher elementos que apontassem possíveis suspeitos do crime e Instauraram um procedimento para apurar o crime tipificado, a princípio, como homicídio, porém com o avanço das investigações constatou-se que foi o delito de feminicidio, visto uma possível envolvimento amoroso entre autor e vítima.

Ainda nesta sexta, o homem será interrogado pelo delegado que preside o caso, na presença do seu advogado. Após procedimentos cabíveis, o procedimento flagrancial será comunicação à Justiça e Gilvan será encaminhado para um presídio da região.