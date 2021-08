Acusado teria matado jovem de 24 anos em Tomé-Açu por suspeitar que ela estava grávida dele

Gilvan de Barros Pinheiro, de 46 anos, foi preso na noite desta quinta-feira, 12, acusado de ser o responsável pelo assassinato de Tássila Kenha Silva, jovem de 24 anos que foi encontrada morta e carbonizada em Tomé-Açu, no nordeste paraense, na última quarta-feira, 11.

Segundo a Polícia Militar do município, a prisão foi por volta das 22h e o homem foi capturado em uma arena de futebol. Gilvan é morador do distrito de Quatro Bocas, e Tomé-Açu, e empresário no ramo de imóveis.

Ainda de acordo com a PM que atua no município, o homem disse que estava em um relacionamento com a vítima há cinco meses e que possivelmente, Tássila estava grávida, mas ele não sabia dizer se o filho era dele. Recentemente, ele teria feito uma transferência no valor de R$ 900,00 para pagar a interrupção da gravidez. Como ela se negou, o feminicídio foi consumado.

O caso

Um corpo carbonizado foi encontrado na quarta-feira, 11, em Tomé-Açu, nordeste paraense. Na manhã desta quinta, 12, familiares confirmaram que o cadáver era da jovem Tássila Kenha, que estava desaparecida desde o dia anterior. A mãe da vítima, muito abalada, confirmou que era o corpo de sua filha em conversa ao telefone e disse que ela e outros familiares estavam na Unidade Regional Centro de Perícias Científicas de Castanhal para os procedimentos cabíveis.

Tássila havia sido por volta das 9h para sacar dinheiro na Caixa Econômica Federal do distrito de Quatro Bocas, e não voltou mais. Horas depois, o corpo foi achado no ramal do Carvoeiro, zona rural de Tomé-Açu.