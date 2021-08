Idoso esfaqueia a namorada, mata a enteada e se suicida

No último sábado, um idoso esfaqueou a namorada, matou a enteada e em seguida cometeu suicídio. O homem, de 65 anos, pediu que a companheira o acompanhasse até uma chácara e ela se recusou a ir. Por esse motivo, ele a esfaqueou. Ela foi socorrida e está internada em um hospital de Goiânia, onde se recupera de uma cirurgia.

Ao chegarem ao local, a polícia foi direcionada a um bar que pertencia ao idoso, namorado da mãe da vítima. Os policiais encontraram a porta aberta e o corpo do autor caído no chão.

“A mulher ainda está no hospital se recuperando de uma cirurgia, e estamos respeitando esse momento de recuperação, mas as informações que temos até o momento são de que o motivo foi que a namorada não quis ir com o idoso para uma chácara e, então, ele decidiu matar a filha dela”, disse a polícia.