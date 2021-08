Corpo de jovem que estava desaparecida é encontrado carbonizado em Tomé-Açu

Um corpo carbonizado foi encontrado nesta quarta-feira, 11, em Tomé-Açu, nordeste paraense. Na manhã desta quinta, 12, familiares confirmaram que o cadáver era da jovem Tássila Kenha, que estava desaparecida desde o dia anterior.

A mãe da vítima, muito abalada, confirmou que era o corpo de sua filha em conversa ao telefone e disse que ela e outros familiares estavam na Unidade Regional Centro de Perícias Científicas de Castanhal para os procedimentos cabíveis.

Tássila havia sido por volta das 9h para sacar dinheiro na Caixa Econômica Federal do distrito de Quatro Bocas, e não voltou mais. Horas depois, o corpo foi achado no ramal do Cavoeiro, zona rural de Tomé-Açu.

A 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) informou que diligenciou até o local, onde encontrava-se um cadáver de uma mulher não Identificada com idade entre 18 e 30 anos, com o corpo carbonizado. De imediato foi feito o isolamento e preservação do local de crime e acionada a Polícia Civil para as providências necessárias quanto a investigação do caso.