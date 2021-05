Homem é preso por matar namorada a golpes de canivete e jogar corpo em mata

O corpo de uma mulher de 39 anos, que havia desaparecido há uma semana após sair para se encontrar com rapaz, que conheceu pela internet, foi encontrado na última quinta-feira (20) em uma chácara na área rural de Itatinga, cidade vizinha e localizada a 230 km da capital de São Paulo. A polícia já prendeu o suspeito pelo crime.

A família da garçonete Nilcéia Ferreira Brandini conta que teve contato com a vítima no último dia 8 de maio. Ela tinha saído de casa dizendo que iria passar alguns dias na casa de familiares do namorado, em Ourinhos. Mas a família estranhou a moça não ter avisado que tinha chegado ao local e não ter mais respondido ligações ou mensagens de celular.

"Achamos estranho porque ela sempre nos respondia e naquela semana isso não aconteceu. Quando nós ligamos, quem atendeu o celular dela foi o namorado. Perguntamos sobre a Nilcéia e ele falou que ela não estava, que teria pegado covid e estava em isolamento", disse um familiar, que não quis ser identificado.

Uma postagem chegou a ser feita nas redes sociais da mulher. Na publicação, ela dizia que tinha testado positivo para a covid-19. "Bom dia a todos estou com covid que o senhor nos abençoe se Deus quiser vai dar tudo certo", diz a publicação, que segundo familiares, teria sido escrita pelo acusado se passando pela vítima.

Um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado e os policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) começaram a investigar o caso. No último final de semana, o namorado de Nilcéia foi preso por não pagar pensão alimentícia de um filho que tem de outro relacionamento. Na prisão, os agentes o questionaram sobre o desaparecimento da namorada e ele inicialmente negou o crime, mas logo depois confessou.

Em depoimento, ele disse ter matado a mulher com um golpe de canivete e que havia escondido o corpo da vítima em uma área de mata e plantação de eucalipto, a três quilômetros da cidade. O namorado da vítima revelou que a assassinou após uma discussão do casal, que teria sido motivada por ciúmes.

O enterro de Nilcéia está marcado para a tarde desta sexta-feira (21).