Homem em monitoramento eletrônico é morto após ameaçar moradores de Mosqueiro com terçado

No último domingo, 13, por volta das 10h, os moradores do bairro do Chapéu Virado, no distrito de Mosqueiro, acionaram a Polícia Militar (PM) para denunciar um homem, em situação de monitoramento eletrônico, que estava ameaçando pessoas na rua Natal do Murubira fazendo uso de um terçado. O sujeito, identificado como Douglas da Silva Ribeiro, de 35 anos, acabou sendo morto durante a intervenção policial.

O relatório do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM) do Comando de Policiamento da Capital II (CPC II) conta que o acionamento foi feito por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop) e que, quando a guarnição chegou ao local, identificou o homem com o terçado. Douglas da Silva Ribeiro também teria investido contra os policiais, que revidaram a agressão com dois disparos de arma de fogo.

Segundo os policiais, o suspeito não parou sua ação no primeiro tiro e, por isso, os militares efetuaram um segundo, que atingiu Doulas no tórax. O homem chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Mosqueiro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Informações do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), Douglas já tinha passagem pela polícia por furtos a residências e era condenado pela Justiça, mas estava cumprindo pena em regime aberto, mediante uso de tornozeleira eletrônica. Policiais também contaram que, segundo informações dos moradores da área onde Douglas morreu, ele era usuário de drogas e exigia que as pessoas dessem dinheiro a ele para sustentar o vício, caso contrário, ele cometia crimes contra a comunidade - por essa razão ele estaria ameaçando moradores com um terçado na manhã de domingo.